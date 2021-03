Bolsonaro dá posse a Queiroga no Ministério da Saúde em cerimônia discreta

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu posse numa discreta cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (23), ao médico cardiologista Marcelo Queiroga, que finalmente assumiu como novo ministro da Saúde.

Segundo a emissora CNN Brasil, o novo ministro, que substitui o general Eduardo Pazuello, esteve com o presidente numa cerimônia discreta, como pedira Queiroga em virtude da gravidade da pandemia.

Para oficializar o ato ainda é necessária a publicação no Diário Oficial da União.

Na terça-feira passada, um dia após a sua indicação, Queiroga afirmou que ser preciso “união da nação” para enfrentar a “nova onda” da doença. Em pronunciamento, ele defendeu o SUS e citou a importância das "evidências científicas" em futuras ações da pasta, mas sinalizou que fará uma gestão de continuidade.

Em discurso afinado com as preocupações de Bolsonaro, Queiroga se mostrou preocupado com o impacto do coronavírus na economia. "É preciso unir esforços do enfrentamento da pandemia com a preservação da atividade econômica", disse o novo ministro.