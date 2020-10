Bolsonaro dá rolé de moto usando colete à prova de balas no Guarujá; veja vídeo

Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) resolveu aproveitar a folga no Guarujá, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Na agenda do feriado prolongado incluiu, neste sábado (10), um passeio de moto pelos arredores do Forte dos Andradas, além de uma volta na orla, onde tirou selfie com apoiadores.

Hospedado no Hotel de Trânsito da fortaleza, sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, ele deixou o local por volta das 10h30, acompanhado de cinco seguranças e utilizando um colete à prova de balas por baixo da blusa.

Os passeios de motocicleta do presidente são comuns e ele tem o hábito de visitar estabelecimentos como padarias, lanchonetes para conversar com apoiadores. Desta vez, segundo o G1, ele fez uma breve parada no Canto do Tortuga e chegou a descer da moto por cerca de 10 minutos.

No local, atendeu alguns banhistas que pediram para tirar fotos. Ainda segundo o G1, no retorno ao Forte dos Andradas, o presidente também foi abordado por pessoas que aguardavam do lado de fora para encontrá-lo. Em todo o Estado de São Paulo, o uso de máscaras de proteção é obrigatório em espaços públicos para evitar o contágio do coronavírus. Quem descumprir o decreto está sujeito à multa de R$ 500. No fim de julho, o presidente anunciou que estava curado da covid-19.

Leia também: Heloísa Bolsonaro dá à luz Geórgia, neta do presidente Jair Bolsonaro

Viagem

Antes de chegar a São Paulo, o presidente deixou Breves, na Ilha do Marajó, no Pará, onde cumpria agenda oficial nessa sexta (9) e chegou em Brasília no começo da tarde. Segundo sua assessoria, logo após pousar na capital do Distrito Federal, o presidente já decolou para a capital paulista ainda no fim da tarde.

Após a chegada à capital paulista, foi de helicóptero até a cidade de Guarujá, onde chegou por volta de 18h, segundo apurado pela TV Tribuna.

O presidente chegou ao Guarujá ainda no fim da tarde de sexta. A assessoria da Presidência informou que não há previsão de compromissos oficiais até segunda (12).

Na chegada à cidade, o presidente desceu dentro do Forte dos Andradas, na praia do Manduba, e não falou com a imprensa. Com informações dos sites Metrópoles e G1.