Bolsonaro debocha de Michelle: 'pede R$ 5 mil todo dia' e 'fala muito alto'

Um canal de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, no YouTube, um vídeo em que o chefe do Executivo está com os simpatizantes em frente ao Palácio do Planalto fazendo piada sobre a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Segundo o mandatário, ela pede “R$ 5 mil todo dia”.

“Ganho R$ 33 mil, mas não gasto quase nada, quem gasta é a mulher [Michelle]. Inclusive, todo dia quando levanto, ela me pede R$ 5 mil”. Um apoiador pergunta ao presidente “pra quê?” e ele responde, aos risos: “Não sei, nunca dei”.

Bolsonaro também debochou da esposa ao afirmar que ela aprendeu Libras a pedido dele, porque ela “falava muito alto”. “Como ela [Michelle] falava muito alto comigo em casa, eu disse pra ela aprender libras e ela aprendeu”, debochou.

Ainda no vídeo, ele elogia a participação de Michelle na convenção do Partido Liberal, que aconteceu no sábado passado (23). “Ela falou muito bem na convenção”, declarou.