Bolsonaro decide criar novo partido, que já tem até nome; confira

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deve criar um novo partido. Segundo a revista Época, o presidente deve anunciar nos próximos dias a criação de uma nova legenda e o começo da coleta de assinaturas em todo o país para este fim.

O partido já tem até nome. Segundo a revista Veja, o nome escolhido é Aliança Pelo Brasil. Para a empreitada ir adiante, são necessários cerca de 490.000 apoios em pelo menos nove estados, que o presidente vai buscar através de uma campanha.

A assessoria jurídica do presidente também trabalha para evitar que os parlamentares bolsonaristas deixem o partido sob risco de perderem os mandatos, por infidelidade partidária. Além disso, analisa como irá garantir a transferência dos recursos partidários e tempo de TV que o PSL passou a ter direito depois que se tornou a segunda maior banca da Câmara dos Deputados.

Decidido a deixar o PSL após avaliar na semana passada que é inviável permanecer no partido comandado por Luciano Bivar, Bolsonaro espera atrair integrantes do PSL, Novo, DEM, PP, PTB, PL, Podemos e também do PSDB - ainda que este último seja um criticado com frequência pelo presidente.

De acordo com aliados de Bolsonaro, o objetivo seria "juntar 100 deputados" de diversas siglas.