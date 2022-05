Bolsonaro defende debate com perguntas combinadas e diz que só vai no segundo turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que os debates entre os candidatos à Presidência deveriam acontecer com perguntas "pré-acertadas", como uma maneira de evitar "baixar o nível".

Falando nesta terça-feira (31), o presidente ainda disse que só vai a debates no segundo turno, caso ele esteja presente na disputa.

"No segundo turno, vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né, vou participar. No primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os 10 candidatos ali vão querer todo o tempo dar pancada em mim. E eu não vou ter tempo de responder para eles. Vai fazer pergunta para outro, vão dar pancada em mim, depois a pergunta para outro", avaliou Bolsonaro, em entrevista à rádio Massa FM, no Paraná.

Ele continuou. "Vamos analisar isso aí porque eu acho que debate teria que ser para ter perguntas pré-acertadas antes, com os encarregados de fazer o debate, para não baixar o nível".

Na mesma entrevista, o presidente voltou a defender o voto impresso, proposta já derrotada no Congresso Nacional, e a criticar a urna eletrônica, novamente sem apresentar nenhuma prova de irregularidades.

As pesquisas eleitorais mais recentes apontam possibilidade de segundo turno entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula.