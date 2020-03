Bolsonaro deixa isolamento e interage com manifestantes

Depois de passear de carro por Brasília, Bolsonaro e seu comboio entraram no palácio do planalto neste domingo (15) onde o presidente apareceu na rampa para cumprimentar os manifestantes com a camiseta da seleção brasileira. Antes, Bolsonaro passou ao lado da manifestação pró-governo na Esplanada dos Ministérios, em marcha lenta.

O presidente deixou o Palácio do Alvorada sem falar com a imprensa. Havia cerca de 35 apoiadores em frente à residência oficial. O veículo com o presidente saiu percorrendo a Esplanada dos Ministérios, passando ao lado da manifestação, porém sem parar, em marcha lenta. "Atenção! Capitão Bolsonaro, parabéns pelo seu excelente trabalho pela nossa nação", disse um dos participantes do carro de som em meio aos manifestantes.

Após apelo dos manifestantes, Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto até o nível da rua para interagir com os seus apoiadores atrás de duas grandes que o separa da aglomeração.

Bolsonaro não fez nenhuma declaração, apenas acenou e fez o sinal de positivo com a mão. Em determinado momento os seus apoiadores que começaram a gritar "mito", entre outras palavras de ordem. Ele ainda cumprimentou um dos seus seguranças com o cotovelo.

Em pronunciamento oficial na última quinta-feira, 12, em meio às suspeitas de que havia contraído o coronavírus, após o seu secretário de comunicação Fábio Wajngarten ter testado positivo para o Covid-19, Bolsonaro recomendou que as pessoas adiassem a manifestação com o avanço do coronavírus pelas principais capitais brasileiras. Na ocasião, havia a suspeita de que o próprio presidente poderia ter contraído o vírus, após o seu secretário de comunicação, Fábio Wajngarten, ter testado positivo para a codvid-19..

Ao longo desta manhã, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou por meio da sua conta oficial no Twitter oito vídeos de manifestações pró-governo. Bolsonaro publicou vídeo dos atos em Belém (PA), Brasília (DF), Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Parnaíba (PI), Salvador (BA), Gaspar (SC) e em uma cidade que não possível saber a localização. As gravações mostram aglomerações populares, com pessoas vestindo roupas em alusão ao Brasil e segurando a bandeira do País.

Apesar do pedido, apoiadores do presidente iniciaram nas redes sociais um movimento intitulado "Desculpa, Jair, mas eu vou", convocando a população para as manifestações pró-governo em meio ao risco de disseminação do coronavírus entre os participantes.

Segundo o último levantamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde neste sábado, dia 14, o Brasil tem, neste momento, 121 casos confirmados de pessoas com coronavírus, e outros 1,496 mil casos suspeitos. São Paulo lidera o ranking com 65 casos confirmados.