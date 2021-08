Bolsonaro deve indicar Bruno Bianco para comandar AGU, diz site

De saída após ser indicado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), o atual Advogado-Geral da União, André Luiz Mendonça, deixará o espaço vago nos próximos dias. Para assumir sua posição, o presidente Jair Bolsonaro indicou nesta quinta-feira (5) o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Bianco. As informações são do site Poder 360.

Em seu cargo anterior, Bianco era o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e havia assumido a secretaria-executiva do novo Ministério do Trabalho, recentemente recriado pelo governo, somente na última sexta (29). Agora, ele já se depara com uma nova promoção.

A decisão ainda não foi oficialmente divulgada, mas, de acordo com as informações, a vaga na Advocacia-Geral da União (AGU) já está garantida para Bruno Bianco, uma vez que o presidente já teria encaminhado a sua escolha aos seus ministros e pessoas próximas.