Bolsonaro deve retomar viagens com visitas ao Nordeste, passando pela Bahia

Após mais de duas semanas sem sair do Palácio da Alvorada, por conta da infecção pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve retomar nesta semana a agenda de viagens pelo país, começando pelo Nordeste. A previsão é que o líder nacional visite a Bahia e o Piauí na quinta-feira. Na sexta, deve viajar ao Rio Grande do Sul.

A primeira parada, na quinta, deve ocorrer em São Raimundo Nonato (PI), para visitar a Serra da Capivara. No mesmo dia, ele deve vir à cidade de Campo Alegre de Lourdes, no Vale do São Francisco, para inaugurar a adutora que capta água do Rio São Francisco.

A viagem para a Bahia e o Piauí estava prevista para início de julho, mas foi adiada por causa do diagnóstico de Bolsonaro do novo coronavírus. O presidente ficou em isolamento forçado no Alvorada entre os dias 7 e 25 de julho. Neste período, realizou quatro testes para detectar a doença.

Após a viagem ao Nordeste, Bolsonaro segue, na sexta-feira, para a entrega de um conjunto habitacional em Bagé (RS). O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deve acompanhá-lo na viagem ao Sul do país.

Na terça-feira passada, Bolsonaro chegou a dizer que pretendia viajar ainda naquela semana, caso recebesse um resultado negativo. O exame naquele dia, contudo, teve diagnóstico positivo e o presidente teve que adiar o compromisso.

Bolsonaro voltou a despachar no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (27). No sábado, retomou a rotina de passeios por Brasília durante o fim de semana: de moto, passou por uma oficina, por um posto de gasolina e visitou a casa da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), para colocar panos quentes na relação após retirá-la do cargo de liderança. As informações são do jornal Extra.