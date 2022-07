Bolsonaro discursa na Barra: 'Teremos o combustível mais barato do mundo'

O presidente Jair Bolsonaro deu início à motociata que saiu do Farol da Barra em comemoração ao 2 de Julho, Independência do Brasil na Bahia. Ele foi ovacionado por eleitores vestidos com as cores da bandeira do Brasil.

Ele chegou ao ponto turístico em um comboio junto com outras autoridades, entre elas João Roma. Assim que botou os pés no Farol, ele cumprimentou os apoiadores amontoados nas grades e, em seguida, subiu em um minitrio e discursou.

"Lamento que os 9 governadores do Nordeste tenham entrado na Justiça contra a redução do imposto da gasolina. Isso é inadmissível. A região do nosso país onde os governadores dizem que ajudam os mais pobres, mas, na hora H, fazem o contrário. Vamos acreditar que a Justiça não dará ganho de causa. Teremos o combustível mais barato do mundo", disse o presidente, que foi aplaudido.



Em seguida, o presidente falou o seu bordão "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" e foi ovacionado. A motociata saiu por volta das 10h e segue em direção ao Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio.