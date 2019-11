Bolsonaro diz em vídeo que quer 'continuar transando' com Frota, veja

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) publicou um vídeo em seu Twitter nesta sexta-feira (01) em que mostra o presidente Jair Bolsonaro (PSL) dizendo que quer continuar transando com o parlamentar.

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais de Frota, o mandatário da República cochicha no ouvido do ex-ator pornô. O conteúdo da fala não é claro no vídeo. Entretanto, de acordo com Frota, contudo, o presidente disse para ele calar “essa matraca”.

Em seguida, Bolsonaro se afasta do deputado, dá um passo para trás, e diz olhando nos olhos do parlamentar: “Eu quero continuar transando contigo”.

Fecha essa Matraca puta que pariu eu quero continuar transando com vc disse Bolsonaro .Estou postando porque a Bia Kicis disse que não estava no dia e que não tinha visto .Podem conferir ela entre eu e ele ainda prestando atenção na conversa e com um leve sorriso.Está de óculos. pic.twitter.com/cVbIl0sl6j — Alexandre Frota (@alefrota77) November 1, 2019

“‘Fecha essa Matraca, p* que pariu, eu quero continuar transando com você’, disse Bolsonaro. Estou postando porque a [deputada] Bia Kicis disse que não estava no dia e que não tinha visto”, escreveu Frota ao compartilhar o vídeo.

“Podem conferir, ela entre eu e ele ainda prestando atenção na conversa e com um leve sorriso. Está de óculos”, completou o parlamentar, em referência à deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). Frota deixou o partido brigado com colegas, sobretudo com o presidente.