Bolsonaro diz que 'conspira para que todos cumpram a Constituição'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (23), em seu retorno ao Palácio da Alvorada, que "conspira para que todos cumpram a Constituição", sem especificar o assunto ao qual se referia.

Na última sexta-feira (20), entregou ao Senado pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das fake news no qual o chefe do Executivo foi incluído por declarações feitas em uma de suas transmissões semanais pela internet contra o sistema de voto eletrônico.

"Só tenho uma coisa a falar: estou conspirando, sim, e muito, para que todos cumpram a nossa Constituição, ok? Essa é a minha conspiração. Cumpram a Constituição, só isso", disse.

O presidente também prometeu enviar à Casa pedido de impeachment do também ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, contra quem tem feito ataques sistemáticos em suas investidas retóricas na defesa da implementação do voto impresso, rejeitado pelo Congresso no último dia 10.

Bolsonaro justificou seu retorno à residência oficial ainda de dia: "tenho duas agendas aqui (no Palácio da Alvorada), não estou chegando 17h30 em casa, não", afirmou. A Agenda Oficial, no entanto, não indicava nenhuma atividade oficial depois das 17h.