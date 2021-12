Bolsonaro diz que entregará Brasil melhor 'bem lá na frente'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que "bem lá na frente" irá entregar um Brasil melhor do que aquele que ele recebeu ao assumir o cargo, em 2019. Em discurso realizado na manhã deste sábado, 11, na Escola Naval, Bolsonaro declarou ainda que as Forças Armadas "voltaram ao cenário nacional", e que todos querem "paz, tranquilidade e harmonia".



As declarações de Bolsonaro foram dadas durante discurso que durou cerca de seis minutos, quase ao final da cerimônia de Declaração de Guardas-Marinha, que formou 197 aspirantes da força.



"As Forças Armadas, há pouco tempo esquecidas, hoje voltam ao cenário nacional. O nosso trabalho cada vez mais vem sendo reconhecido por toda a nação", discursou Bolsonaro, que fez ainda uma referência à Segunda Guerra Mundial, encerrada há 76 anos. "Centenas de colegas da Marinha, e por volta de 500 do nosso Exército e Aeronáutica, perderam suas vidas combatendo o nazismo e o fascismo."



Acrescentando que "nós somos a esperança da garantia da nossa liberdade", Bolsonaro agradeceu a Deus "pela missão que desempenho no momento" e disse que entregará um País melhor "bem lá na frente". "Tenho certeza que lá na frente, bem lá na frente, entregaremos um Brasil a quem nos suceder bem melhor do que aquele que recebemos."



A cerimônia de Declaração de Guardas-Marinha foi realizada em campo aberto, debaixo de sol muito forte. Pelo menos três aspirantes, entre as quais duas mulheres, acabaram desmaiando e precisaram ser atendidas.