Bolsonaro diz que país vive 'histeria' sobre coronavírus e fará 'festinha' de aniversário

Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta terça-feira (17) que existe uma "histeria" em relação à pandemia de coronavírus. Ele disse que fará uma "festinha tradicional" para celebrar seus 65 anos no dia 21 de março.

A declaração do presidente contraria as determinações do Ministério de Saúde do país e da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomendam evitar aglomerações e sugerem o isolamento social para fazer frente à crise sanitária.

"Eu faço 65 [anos] daqui a quatro dias. Vai ter uma festinha tradicional aqui. Até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa dia 22. São dois dias de festa aqui", disse o presidente, em entrevista à rádio Super Tupi.

"Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia", disse.

"A vida continua, não tem que ter histeria. Não é porque tem uma aglomeração de pessoas aqui e acolá esporadicamente [que] tem que ser atacado exatamente isso. [É] tirar a histeria. Agora, o que acontece? Prejudica", finalizou.