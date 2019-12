Bolsonaro diz que passou por procedimento e pode ter câncer de pele

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (11) que retirou um sinal com indícios de que pode ser câncer de pele, o que será ainda verificado.

Bolsonaro conversou com jornalistas ao chegar ao Palácio da Alvorada depois de passar pelo procedimento no Hospital da Força Aérea Brasileira, na tarde desta quarta. Ao ser questionado sobre o curativo que apresentava na orelha, confirmou que os médicos suspeitam que pode ser um câncer.

"Tem um possível câncer de pele. Tenho pele clara, pesquei muito na minha vida, fiz muita atividade. Então, a possibilidade de câncer de pele existe. Por enquanto, o Mourão continua vice, pode ter certeza", disse Jair Bolsonaro.

De acordo com a Reuters, o presidente esteve no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. .A consulta seria apenas de "rotina" segundo assessores do Planalto."Tiraram [o sinal], me cutucaram, furaram. Eu dormi. Eu estava tão cansado que deitei na maca e dormi", afirmou o presidente.

Bolsonaro disse ainda que deixou de viajar para Salvador, como estava programado para a tarde desta quarta, por recomendação do médico da Presidência. "Foi uma questão de estafa. Eu sabia que não ia ser fácil. Eu peço que vocês colaborem, não comigo, mas com o Brasil", disse.

Nesta quinta-feira (12), o presidente tem dois eventos previstos fora de Brasília. O primeiro, às 15h, em Palmas ao lado do governador Mauro Carlesse (DEM), no Palácio Araguaia. Em seguida, Bolsonaro é esperado no Rio, para uma cerimônia com cadetes no Instituto Militar de Engenharia.

Segundo a secretaria de imprensa da Presidência, a agenda da tarde está mantida. Não há ainda anúncio de nenhum evento do presidente pela manhã desta quinta-feira.