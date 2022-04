Bolsonaro é esperado para festa de 522 anos do Brasil em Porto Seguro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve retornar à Bahia nesta sexta-feira (22). Mais precisamente à cidade de Porto Seguro, no extremo sul, onde participará da cerimônia em homenagem aos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Cerimônia é prevista para ás 15h. A presença de Bolsonaro consta na agenda oficial do presidente. De acordo com a divulgação, ele deverá sair do Rio de Janeiro para Porto Seguro no final da manhã, retornando para Brasília no final da tarde.

A programação oficial divulgada pela prefeitura local prevê a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, às 16h. a Fumaça comparecerá com os sete aviões A-29 Super Tucano pintados com as cores da Bandeira do Brasil. De acordo com o Comandante da Esquadrilha da Fumaça, será um prazer retornar a cidade demonstrando com os Super Tucanos ainda não vistos no céu de Porto Seguro.

No campo político, a presença de Bolsonaro na cidade também prevê a realização de uma "motociata". Esta, no entanto, não consta na agenda presidencial. Motoqueiros de do sul da Bahia já lotam hotéis de Porto Seguro e região.

Porto Seguro é administrada por Jânio Natal (PL). O extremo sul da Bahia é a área em que se concentra o maior número de apoiadores do presidente.