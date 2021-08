Bolsonaro entrega MP sobre novo Bolsa Família ao Congresso

O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta segunda-feira (9) ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), a medida provisória do novo Bolsa Família, que passará a se chamar Auxílio Brasil.

Bolsonaro foi pessoalmente até o Congresso, caminhando a pé a partir do Palácio do Planalto. Ao lado dele estavam os ministros Paulo Guedes (Economia), Ciro Nogueira (Casa Civil), João Roma (Cidadania) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral).

A MP não tem o novo valor do benefício, que deve ser definido mais perto do fim do ano, quando o governo tiver mais espaço no Orçamento. Em entrevista a uma rádio de Salvador, Bolsonaro disse hoje que a intenção é aumentar em 50% o valor - o benefício médio do Bolsa Família hoje é de R$ 192.



Além disso, ele entregou também uma proposta sobre pagamento de precatórios. “São duas propostas que chegam no dia de hoje que vai dar transparência e responsabilidade aos gastos, aí incluído os viés social do governo. Sabemos que a pandemia [de covid-19] trouxe uma inflação dos alimentos para o mundo todo. Então, não podemos deixar desassistidos os mais vulneráveis. Já decidido por nós que é uma proposta mínima de 50% do Bolsa Família, que agora se chama de Auxílio Brasil”, disse Bolsonaro após a entrega das propostas.

Lira disse que as duas propostas vão tramitar rapidamente na Casa e serão votadas com responsabilidade pelos parlamentares. “A Câmara vai se dedicar a fazer o melhor, com responsabilidade elevada. Essa matéria (novo Bolsa Família) tem urgência, como também a PEC dos precatórios, antes do envio do Orçamento, para que haja previsibilidade nas ações do Poder Executivo para o ano de 2022”, avaliou.