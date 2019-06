Bolsonaro exalta bijuteria e vira meme: 'Vender meu nióbio na praia'

Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro é um apaixonado de longa data pelos metais nióbio e grafeno. Desde antes de chegar ao Palácio do Planalto, ele não perdia a oportunidade de exaltá-los e acreditava que os minerais levariam o Brasil a se tornar uma potência mundial ainda mais forte em pouquíssimo tempo.

Por isso, quando encontrou uma bijuteria feita de nióbio no Japão, onde está para participar do encontro do G20, ele deleitou-se. Num vídeo, o presidente não poupou elogios ao metal.

“Tem de várias cores. A vantagem em relação ao ouro são as cores, e ninguém tem relação alérgica ao ouro. Alguns têm ao ouro. Às vezes, a mãe bota o brinquinho na orelha da menina - menina, deixar bem claro - e tem reação. E isso aqui de nióbio não tem. Isso custa mil dólares, mais ou menos quatro mil reais. Isso de ouro valeria talvez uns três mil reais no Brasil”, exaltou.

A empolgação de Bolsonaro com o achado foi tanta que acabou gerando memes. O presidente foi comparado a vendedores de joias e artesãos que costumam vender seus trabalhos na praia.

