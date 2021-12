Bolsonaro faz forró e diz que é proibido usar máscara no Planalto; assista

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou, nesta terça-feira (13), a incentivar o não uso da máscara, um dos principais equipamentos de proteção individua contra a covid-19.

Durante uma apresentação de forró, no terceiro andar do prédio da Presidência, após ser ovacionado por músicos, o presidente disparou que é “proibido” usar máscara dentro do gabinete presidencial.

Na transmissão, é possível ver Bolsonaro apontando para alguém e dizendo: “Aqui é proibido usar máscara”. Em resposta, o presidente escuta: “Eita”. Na sequência, o chefe do Executivo federal diz: “Filma mesmo, filma”.