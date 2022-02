Bolsonaro fica em hotel com suítes de R$ 100 mil na Rússia

O hotel em que o presidente Bolsonaro (PL) e a comitiva estão hospedados em Moscou, na Rússia, tem quartos de até R$ 100 mil. O presidente do executivo viajou nesta segunda-feira (14) ao país para participar de um encontro com o presidente Vladimir Putin e discutir questões relativas ao agronegócio e outras relações comerciais.

Localizado ao lado do Kremlin e da Praça Vermelha, principais cartões-postais da capital, o Four Seasons é uma réplica do Hotel Moskva, inaugurado nos anos 1930 no mesmo local.

O quarto mais caro do hotel, a Royal South Suite, tem 381 metros quadrados e fica no sétimo andar do prédio. A suíte tem capacidade de receber até quatro adultos ou dois adultos e duas crianças. Há vistas para a Praça Vermelha, a Praça Manezhnaya, o Kremlin e o Jardim Alexandrovsky.

A suíte presidencial, com 212 metros quadrados, custa R$ 52 mil por noite. Ela também tem banheiro de mármore e sauna, e vistas para os mesmos lugares da Royal South, de acordo com o colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles. O Palácio do Planalto não informou o tipo de quarto que o presidente pediu.

A viagem do presidente à Rússia ocorre em um momento de possibilidade de conflito armado na região. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (14) que espera um ataque russo no país na quarta-feira (16), mesmo dia em que Bolsonaro encontrará o presidente russo, Vladimir Putin. Na semana passada, países ocidentais recomendaram que seus cidadãos deixem a Ucrânia.