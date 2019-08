Bolsonaro irá falar sobre Amazônia em rede nacional e opositores preparam 'panelaço'

Após a grande repercussão das queimadas na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro irá falar em rede nacional de televisão na noite desta desta sexta-feira (23) para apresentar medidas do governo a fim de conter as chamas na Amazônia. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) na tarde desta sexta-feira, 23, por meio de nota, segundo a qual o pronunciamento será "em cadeia nacional de rádio e televisão, às 20h30 (de Brasília)".

Ainda conforme o comunicado, "o presidente anunciará medidas do Governo Federal que já estão sendo adotadas para combater as queimadas e controlar o desmatamento na Amazônia".

De acordo com o G1, uma das medidas que será mostrada é a assinatura de um decreto instituindo a Garantia da Lei e da Ordem Ambiental (GLOA) para ajudar os Estados da região nas ações de combate ao fogo na floresta.

A decisão de falar com o público se dá depois de a questão ambiental se transformar numa crise internacional. Antes o governo adotava a estratégia de abafar o caso, diminuindo a sua importância. Agora, a tendência é Bolsonaro apresentar uma nova visão do problema.

Pelos menos três chefes de governo (Emanuel Mácron, da França, Justin Trudeau, do Canadá e Ângela Merkel, da Alemanha) decidiram levar a questão da Amazônia para a reunião do G-7 (grupo dos sete países mais ricos), em Biarritz, na França, neste fim de semana.

O núcleo do governo reconhece que duas declarações do presidente Bolsonaro acabaram por ampliar a crise e ajudaram a torná-la um consenso internacional, envolvendo chefes de Estado e governo e celebridades pelo mundo todo: a contestação aos números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre desmatamento e mais recentemente ao apontar as ONGs como responsáveis pelas queimadas na Amazônia.

O presidente se reúne às 15h com equipe de ministros e definir outras medidas para controlar a situação. Ao mesmo tempo, interlocutores do governo já conversam com governadores dos Estados da região que aceitam a parceria com o governo federal.

"Há uma situação em que se passa a ideia de que é uma epidemia. Isso na internet se espalha", disse um auxiliar do presidente.

Ele repete o que outros funcionários do governo têm falado – sobre fotos antigas postadas por autoridades, como Mácron, e também mensagens do jogador Cristiano Ronaldo.

A intenção do governo é "separar os problemas". Uma coisa, segundo a fonte, são os incêndios gerados pelo clima; outra, são queimadas criminosas.

Panelaço

Após a divulgação da fala presidencial, diversos opositores se uniram nas redes sociais para realizar um "panelaço" no momento da entrada ao vivo de Bolsonaro. O assunto chegou ao primeiro lugar nos trendding topics do Twitter nesta sexta-feira (23).