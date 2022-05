Bolsonaro ironiza desistência de Doria: 'Abro mão do cinturão do UFC'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou a desistência do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) da candidatura à Presidência. "Comunico que estou abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC. Boa tarde a todos", escreveu o presidente no Twitter.

Doria sofreu pressões de dentro do próprio PSDB para desistir da sua pré-candidatura. Os tucanos devem apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB), em uma unificação da chamada "terceira via".

Bolsonaristas celebraram a desistência. O filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que "a conta do autoritarismo é a impopularidade", criticando medidas de combate à covid-19 adotadas pelo governo Doria em São Paulo durante o ápice da pandemia.

A ex-ministra Damares Alves, que é pré-candidata ao Senado no Distrito Federal pelo Republicanos, também zombou da retirada de Doria. “Pode falar que eu estou em lágrimas, muito triste. Queria que Doria fosse massacrado nas urnas com o número de votos em Bolsonaro”, disse.

O vice-presidente do PL, deputado Capitão Augusto (SP), afirmou ao Broadcast Político que a saída não deve ter impacto, já que o segundo "está definido", em sua opinião. "Não muda nada. Todo mundo já sabia que Doria iria desistir", afirmou.

A avaliação dentro do PL é que os votos que iriam para Doria devem ser diluído entre os demais canditados, sem produzir muita diferença para nenhum deles.