Bolsonaro lamenta morte de Paulo Gustavo: 'que Deus o receba com alegria'

O presidente Jair Bolsonaro lamentou, no Twitter, a morte do humorista Paulo Gustavo, ocorrida na noite desta terça (4). O ator de 42 anos morreu vítima de complicações causadas pela covid-19.



"Meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid", escreveu o presidente.



A manifestação do presidente surpreende porque ao longo dos três anos de mandato, Bolsonaro ficou marcado por silenciar em momentos em que o Brasil perdeu pessoas importantes da área da cultura.



Na morte de João Gilberto, em julho de 2019, o presidente não se manifestou nas redes sociais e após ser questionado pela imprensa disse: "[Era] Uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família, tá ok?" Em 2020, nas mortes de Rubem Fonseca, Aldir Blanc e Moraes Moreira, o presidente se manteve em silêncio.



Senador Flávio Bolsonaro também lamenta



Mais cedo, o senador e filho do presidente Flavio Bolsonaro já havia lamentado a morte do humorista.



"Meu sentimentos aos familiares e amigos do ator Paulo Gustavo. Que Deus conforte a todos. Admirava seu trabalho, seu bom humor e alto astral eram contagiantes. Fará muita falta", escreveu o senador