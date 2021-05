Bolsonaro lidera corrida presencial em todos os cenários, diz pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparece como favorito em todos os cenários eleitorais para 2022, segundo levantamento do Paraná Pesquisas feito a pedido da revista Veja. Um a cada três brasileiros apoia o desempenho de Bolsonaro no comando do país e tende a votar nele para um segundo mandato.

Bolsonaro lidera nas quatro simulações de primeiro turno, sempre seguido de perto pelo ex-presidente Lula (PT), que voltou a ser elegível. No segundo turno, ele se mantém à frente dos rivais, inclusive do petista. A diferença entre os dois opositores, contudo, tem diminuído desde julho de 2020, quando Bolsonaro registrava 45,6% e Lula, 36,4%.

A pesquisa mostrou que a rejeição de Bolsonaro é de 48,1%, que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Outros 26,7% votam com certeza e 23,7% podem votar. 0,6% dizem que não o conhecem o suficiente e 0,9% não opinaram. Lula tem rejeição de 47,1%, que afirmam que jamais votariam no petista. 22,3% votariam com certeza e 28,7% podm votar. Ciro tem rejeição de 49,4%, apoio de 3,6% e 42,1% que dizem que podem votar no candidato. Por fim, Doria é rejeitado por 52,4% dos entrevistado. Outros 1,5% dizemq ue votariam nele com certeza e 39,9% dizem que poderiam votar no tucano. 4,3% afirmam não o conhecer suficiente e 1,9% não opinou.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2010 eleitores com 16 anos ou mais. As consultas foram feitas por telefone, entre os dias 30 de abril a 04 de maio de 2021, em 26 Estados e Distrito Federal e em 198 municípios brasileiros. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro estimada em e 2% para os resultados gerais.

Veja as simulações

PRIMEIRO TURNO

Jair Bolsonaro 32,7%

Lula 29,3%

Ciro Gomes (PDT) 6,2%

Luciano Huck 5,8%

Sergio Moro 5,8%

João Doria (PSDB) 3,6%

Mandetta (DEM) 1,4%

Não sabem 3,8%

Nenhum/Branco/Nulo 8,8%

SEGUNDO TURNO

Bolsonaro 42,5%

Lula 39,8%

Bolsonaro 43,4%

Ciro 35,3%

Bolsonaro 42,6%

Doria 31,3%