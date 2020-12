Bolsonaro marca gol em jogo beneficente na Vila Belmiro; assista

Foto: Ivan Sorti/Natal Sem Fome/Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro tentou mostrar intimidade com a bola, nesta segunda-feira (28), durante uma partida beneficente na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo.

A atuação ocorreu no evento Natal Sem Fome, promovido anualmente desde 2005 por Narciso, ídolo e ex-jogador do Santos, e arrecada alimentos e brinquedos para entidades assistenciais da Baixada Santista. As informações são da Veja e Placar.

A presença do presidente no jogo, onde chegou a marcar um gol (assista abaixo), foi confirmada pela manhã pelo próprio Bolsonaro, nas redes sociais, onde posou com a camisa do Santos, na praia, pouco depois de causar controvérsia ao dizer que fabricantes de vacina é que deveriam procurar o governo, e não o contrário. Ele deve passar o Réveillon em Guarujá, cidade vizinha a Santos.

Foto: Ivan Sorti/Natal Sem Fome/Divulgação

A organização do Natal Sem Fome confirmou que Bolsonaro decidiu participar de última hora, o que levou a um reforço na segurança do evento.

Ele chegou de helicóptero à cidade e atuou por apenas dez minutos, vestindo a camisa 10 da equipe branca. Não foram realizados testes de covid-19 nos participantes – ao contrário do que ocorre, obrigatoriamente, antes de partidas profissionais.

Participaram do evento ex-jogadores como Léo, Renato, Alex, Marcos Assunção, Amaral, Dodô, Rodrigão, William, Gabriel e Eduardo Marques e atletas em atividade, que estão em férias em seus clubes, como o meia Alan Patrick (autor do passe para o gol de Bolsonaro), do Shakhtar, da Ucrânia, e o atacante Malcom, do Zenit, da Rússia. Bolsonaro foi recepcionado pelo presidente do Santos, Orlando Rollo.

Assista ao gol do presidente.