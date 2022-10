Bolsonaro não se manifesta após derrota nas eleições

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não se manifestou publicamente depois de ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste domingo (30). Ele também não entrou em contato para parabenizar o eleito, como é tradição.Os filhos de Bolsonaro também se mantém em silêncio, inclusive nas redes sociais.

Segundo a revista Veja, ele não tem atendido os aliados. O presidente está no Palácio da Alvorada, em Brasília, acompanhado pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro, e o candidato a vice, Walter Braga Neto.

A GloboNews diz que ele já se recolheu e não se manifestará hoje, devendo falar do assunto amanhã.

Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a disputar a reeleição e perder. Com isso, o mandato dele se encerra no próximo dia 31 de dezembro, com Lula tomando posse no dia 1º de janeiro.