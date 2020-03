Bolsonaro: 'Não se surpreenda se me ver entrando em um metrô lotado'

Foto: Reprodução/TV Brasil

O presidente Jair Bolsonaro falou nesta quarta-feira, 18, sobre aparição pública no último domingo, 15, quando tocou na mão de apoiadores e pegou em seus celulares.

Durante coletiva de imprensa para falar sobre o coronavírus ele disse que "não estava infectado, pelo contrário, já tinha um parecer dando como negativo" e pediu que as pessoas não se surpreendessem, caso ele aparecesse em coletivos.

“Não se surpreenda se você me ver nos próximos dias entrando em um metrô lotado em São Paulo, numa barcaça, na travessia Rio-Niterói, ou em um ônibus em Belo Horizonte. E longe de demagogia ou populismo, é uma demonstração que estou ao lado do povo", declarou ele, usando uma máscara.

Durante coletiva de imprensa que ocorre agora no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que o Ministério da Economia estuda medidas para trabalhadores autônomos e elas estão em fase final. Além disso, segundo o presidente, o governo deve socorrer empresas de aviação civil.

Nessa terça, Bolsonaro já tinha dito que o governo estuda distribuir vales para quem não tem carteira de trabalho assinada e trabalha por conta própria, os informais. Esse é o grupo que deve ser mais afetado com o avanço da pandemia no Brasil.

A equipe econômica discute com o Congresso o valor do vale para cada pessoa e quais regras de renda deveriam ser postas como condição para ter direito ao benefício.

Segundo o IBGE, são 40,8 milhões de trabalhadores informais, incluindo os que atuam sem carteira no setor privado e no trabalho doméstico e os que atuam por conta própria (dos quais 19,3 milhões sem qualquer registro, como um CNPJ de microempreendedor individual). Eles representam 43,3% do número de pessoas ocupadas o País.

Como o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, antecipou, para socorrer as aéreas, está em estudo desoneração da folha de pagamentos das empresas aéreas e a redução a zero da cobrança de PIS/Cofins sobre o querosene de aviação.

Durante a coletiva, Bolsonaro citou medidas já anunciadas na semana passada e também na segunda-feira, 16, para o combate aos efeitos da pandemia na economia. O plano anticoronavírus prevê a injeção de R$ 147,3 milhões em medidas emergenciais.

Entre as medidas anunciadas pelo presidente estão a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, ingresso de R$ 46 bilhões, e a ampliação de R$ 3,1 bilhões no orçamento do Bolsa Família, o que vai permitir o ingresso de 1,2 milhão de famílias no programa.

Bolsonaro também citou o adiamento do pagamento de tributos para empresas e o reforço de linhas de crédito pelos bancos públicos.

