Bolsonaro participará de sabatina com Ratinho nesta terça (13)

O candidato à reeleição da presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) será entrevistado nesta terça-feira (13) pelo apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho. O encontro será exibido no SBT, às 20h, e terá 30 minutos de duração.

A sabatina é a primeira da série “Candidatos com o Ratinho”, que ouvirá os quatro mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos. Além de Bolsonaro, já confirmaram presença Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Já Lula (PT) ainda não confirmou participação.

Ciro Gomes será entrevistado na próxima segunda-feira (19), enquanto Simone Tebet será sabatinada no dia seguinte, terça (20). A ordem de entrevista e as datas foram acordadas com as assessorias dos candidatos.