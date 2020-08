Bolsonaro passa por exames em São Paulo, visita paciente e causa aglomeração

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passou por exames de rotina no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (12), e depois seguiu para outra unidade na capital paulista, onde visitou um paciente e, na saída, causou aglomeração.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital onde o presidente foi atendido, no início da tarde, Bolsonaro realizou exames de rotina e foi liberado. Os exames não estavam previstos em sua agenda oficial, que teve como principal compromisso a participação, momentos antes, de uma solenidade da missão brasileira de ajuda ao Líbano, também em São Paulo.

"O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, passou por avaliação da equipe médica multiprofissional, está assintomático com exames laboratoriais e de imagem normais. Encontra-se liberado para manter suas atividades habituais", diz a nota.

Segundo o portal G1, a equipe é a mesma responsável pela cirurgia de correção de uma hérnia, realizada em setembro do ano passado. Na ocasião, os médicos implantaram uma tela de polipropileno para a correção da hérnia que se formou no abdome do presidente.

O procedimento foi o quarto ao qual Bolsonaro se submeteu desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral de 2018.

Visita a paciente

Após os exames, Bolsonaro foi visitar um paciente no Hospital Cruz Azul, também em São Paulo. Lá, causou aglomeração.

Nesta terça (11), nasceu no Hospital Cruz Azul o filho de um policial militar morto na véspera do Dia dos Pais. O soldado foi morto no sábado (8) em uma abordagem a um falso policial.

Outros dois PMs foram mortos, Celso Ferreira de Menezes Júnior e José Valdir De Oliveira Júnior, que deixou a esposa grávida de gêmeos.

"Samuel Victor nasceu para acalmar o coração dos familiares nesse momento de dor. Seja bem-vindo, Samuel! Saiba que você é filho de um herói", disse a Polícia Militar.

Solenidade mais cedo

Bolsonaro desembarcou por volta de 9h na base aérea de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ele participou de uma solenidade com a comitiva chefiada pelo ex-presidente Michel Temer e composta por mais 12 integrantes que partiu para levar alimentos, medicamentos e insumos básicos de saúde ao país do Oriente Médio.

A ajuda ocorre após uma forte explosão atingir a área do porto de Beirute e deixar mais de 150 mortos e mais de 4 mil feridos no último dia 4. Uma onda de protestos teve início no país depois do incidente, o que que resultou na renúncia do primeiro-ministro, Hassan Diab, e de sua equipe.

Em discurso, Temer, que é descendente de libaneses, agradeceu a Bolsonaro pelo convite para chefiar a missão. O presidente também afirmou que a missão marca a aproximação entre Brasil e Líbano, países que, segundo ele, "não abrem mão de democracia e liberdade". Com informações do G1.