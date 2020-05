Bolsonaro reclama de nota de pesar da PRF por morte de policial com covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reclamou de nota oficial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que lamentou a morte de um policial por coronavírus em Santa Catarina. O servidor faleceu na madrugada do dia 21 de abril. A fala do presidente ocorreu em uma reunião ministerial no dia seguinte. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Servidor administrativo da PRF em Florianópolis, Marcos Roberto Tokumori, 53 anos, estava internado na UTI de um hospital da cidade. Na nota, a PRF disse que o servidor ficou internado por 23 dias e que o falecimento "entristece profundamente toda a nossa instituição".

É com profundo pesar que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunica o falecimento do colega Marco Roberto Tokumori, ocorrido na madrugada desta terça-feira (21), vítima da COVID-19.#LUTO #PRFOFICIAL pic.twitter.com/wrYGebBsml — PRF Brasil (@PRFBrasil) April 21, 2020

Ainda de acordo com a Folha, Bolsonaro criticou a nota da PRF alegando que poderia assustar as pessoas e que não levava em conta possíveis comorbidades de Marcos. Apesar disso, na época da morte do PRF, a família disse que ele não tinha nenhuma doença pré-existente.

Marcos era casado e não tinha filhos. A esposa também havia contraído a covid-19, mas não precisou ser internada e já estava recuperada.

No dia 14 de abril, no aniversário de Marcos, a esposa dele, Ana Paula Gomes, publicou um vídeo nas redes sociais contando detalhes do caso e pedindo orações pela recuperação do marido. Com informações do portal NSC Total.