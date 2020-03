Bolsonaro revela que vai passar por uma nova cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro vai passar por mais uma cirurgia. Essa é quarta intevenção cirúrgica que ele faz desde 2018, quando recebeu uma facada durante um ato de campanha. A realização do novo procedimento foi divulgada ao humorista Carioca, no programa "Domingo Espetacular", da TV Record.

Bolsonaro não especificou quando vai passar pela nova cirurgia. No ano passado, o presidente passou por uma cirurgia para reconstruir o aparelho digestivo e retirar a bolsa de colostomia que usava desde a facada.

A gravação com o humorista Carioca aconteceu na última quarta-feira (4), quando ele apareceu vestido como o presidente e distribuiu bananas aos jornalistas que estavam na frente do Palácio do Alvorada.