Bolsonaro se queixa da moto que recebeu para motociata em Salvador: 'Uma merda'

Um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) reclama da moto recebida neste último sábado (02) vem repercutindo nas redes sociais.

Bolsonaro participou de uma motociata em comemoração ao dia da Independência do Brasil na Bahia. Com largada no Farol da Barra, ele fez trajeto com seus apoiadores nas principais avenidas de Salvador.

No vídeo Bolsonaro se concentra para dar largada ao trajeto da motociata. Ele testa a moto e se queixa: “Me deram uma merda de moto, p** que pariu rapaz…".

O presidente está acostumado a andar em uma Honda NC 750X, mas em Salvador recebeu uma BMW F 800 GS, que provocou sua revolta.