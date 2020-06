Bolsonaro vai inaugurar hospital sem máscara, tropeça e cai; veja vídeo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi, sem máscara, para Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, para a inauguração do Hospital de Campanha nesta sexta-feira (5). Ao se dirigir ao local, não viu que tinha uma mangueira em seu caminho, tropeçou e caiu.

Ora, Ora.... não é que a vida tá dando sinais de que o Bolsonaro vai cai?

( tweet aberto para dar risadas ) pic.twitter.com/8s8DQLZvu0 — Não Te Fresqueia ???? (@naotefresqueia) June 5, 2020

O presidente chegou de helicóptero acompanhado dos ministros general Eduardo Pazuello, general Braga Netto e Marcos Pontes. A inauguração também é acompanhada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e pelo secretário de Saúde, Ismael Alexandrino.

O hospital de campanha foi o primeiro a ser construído pelo governo federal e repassado para a administração estadual, que equipou os leitos, que vão atender pacientes com coronavírus na região.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até esta manhã, a cidade tem 297 casos confirmados e seis mortes por Covid-19. A previsão é que o hospital já comece a funcionar ainda nesta sexta-feira.

O presidente chegou de helicóptero acompanhado dos ministros general Eduardo Pazuello, general Braga Netto e Marcos Pontes. A inauguração também é acompanhada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e pelo secretário de Saúde, Ismael Alexandrino.

O hispital custou R$ 10 milhões e foi anunciado no dia 7 de abril e concluído de 23 do mesmo mês. Porém, ele só foi transferido um mês depois.