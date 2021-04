Bolsonaro vai se vacinar contra o coronavírus neste sábado (3)

O presidente Jair Bolsonaro já pode tomar sua vacina contra a covid-19 a partir deste sábado (3). O Distrito Federal abriu hoje a imunização para pessoas com 66 anos, idade completada pelo político no último dia 21 de março.

Apesar de já ter atacado diversas vezes as vacinas contra a Covid-19 e declarado que não se imunizará, Bolsonaro recentemente defendeu a imunização e disse que a vacina será a arma do país contra o coronavírus. Ele ainda não afirmou publicamente que pretende se vacinar, mas a imprensa que acompanha diariamente a agenda do presidente garante que ele pretende tomar o imunizante, conforme decidiu há algumas semanas.

De acordo com o Planalto, a vacinação será feita ainda neste sábado, mas o local não foi informado. Assim como todos os brasileiros, o presidente irá se dirigir a um local específico e não poderá escolher a fabricante do imunizante que receberá.

Em janeiro deste ano, o Palácio do Planalto decretou sigilo de até cem anos ao cartão de vacinação de Jair Bolsonaro e a qualquer informação sobre as doses de vacinas que o presidente recebeu. O presidente teve coronavírus em julho do ano passado.