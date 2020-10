Bolsonaro vira 'atendente' da Caixa em agência-barco no Pará

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esteve nesta sexta-feira (9) na Ilha do Marajó, no Pará, e acompanhou o atendimento na agência-barco da Caixa Econômica Federal no local.

Tal qual um atendente, Bolsonaro ficou ao lado do chefe do banco, Pedro Guimarães, ajugando no guichê um casal beneficiário do auxílio emergencial, programa do governo federal de socorro financeiro durante a pandemia.

Nem Bolsonaro nem Guimarães estavam de máscaras, mostram as imagens transmitidas nas páginas oficiais do governo. Todos os outros presentes, praticamente, estavam usando o item de proteção, apontado por autoridades como essencial no combate à covid-19.

Bolsonaro tem intensificado as viagens nos últimos meses, já de olho na reeleição em 2022, avaliam analistas.

A agência-barco da Caixa está atracada no porto da cidade de Breves. Ela foi inaugurada em 2014 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (STF).