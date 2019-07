Bolsonaro visita a Bahia pela primeira vez após eleição no próximo dia 23

O primeiro pouso do avião presidencial no Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, marcará, além da abertura oficial do terminal, os primeiros passos em solo baiano do presidente Jair Bolsonaro (PSL) após ser eleito presidente da República.

A presença do líder nacional foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo prefeito da cidade no Sudoeste baiano, Herzem Gusmão, que se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em Brasília. Na ocasião, foi confirmada a inauguração do terminal para o dia 23 de julho, uma terça-feira.

Comitiva baiana reunida com ministro em Brasília (Foto: Edsom Leite/Ministério da Infraestrutura)

O encontro com o ministro foi articulado pelo prefeito Herzem, junto ao prefeito de Salvador, ACM Neto, e o deputado federal Elmar Nascimento.

“A gente vai contar com a presença do nosso presidente nessa inauguração, isso mostra o carinho que o presidente tem pelo estado da Bahia, pelo município de Vitória da Conquista e pela viação regional”, comentou o ministro.

O avião da Presidência da República, trazendo Bolsonaro, fará o voo inaugural do aeroporto que leva o nome do cineasta conquistense.

O ministro destacou que o equipamento conta com mais de 90% de recursos do governo federal. “Tenho certeza que é conectividade, a gente está integrando Vitória da Conquista à malha aeroviária nacional, e isso é muito importante”, afirma Gomes de Freitas.

Segundo a assessoria da pasta, o valor investido no novo equipamento foi de R$ 81.770.407,02, sendo R$ 76.434.666,32 provenientes de recursos da União (93,47% do total).

Também participaram da reunião que confirmou a vinda de Bolsonaro os deputados federais Paulo Azi, João Roma e Eli Correa Filho; e o prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos.