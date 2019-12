Bolsonaro visita o Farol da Barra: 'presidente aí, pivete'; veja vídeo

As férias de final de ano do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Salvador continuam bem animadas. Depois do final de semana de praia e pescaria na Base Naval de Aratu, no Subúrbio da capital baiana, o presidente reservou a segunda-feira (30) para um roteiro mais padrão.

Ele foi ao Farol da Barra, um dos principais cartões-postais da cidade, onde foi cercado por uma multidão, que aproveitou para tirar fotos com o líder nacional. Embora tenha sido acompanhado por muitos seguranças e policiais, eles não chegaram a impedir a aproximação de baianos e turistas.

Um vídeo mostra a recepção feita ao presidente, com muitas pessoas cumprimentando e tentando um clique ao seu lado. Gritos de "mito", "meu presidente", "bem vindo à nossa Bahia" e "olha o presidente aí, pivete" foram algumas das manifestações na chegada de Bolsonaro ao largo do Farol da Barra. Ele também foi abraçado por uma baiana de receptivo e tirou foto com um cadeirante, antes de entrar no Museu Náutico da Bahia, que funciona dentro da fortificação.

Assista.

Antes de ir à Barra, o presidente, que está hospedado na Base Naval de Aratu, fez uma parada em um posto de combustíveis em Simões Filho, às margens da BR-324, onde fez um lanche e tirou fotos com diversas pessoas. Foi ao Rei da Pamonha e ainda parou numa barraca de pastel e caldo de cana. Na ocasião, também conversou com policiais e caminhoneiros.

Bolsonaro passará o Réveillon na Base Naval de Aratu, que fica a cerca de 20 quilômetros do Centro de Salvador. Ele embarcou na sexta-feira (27) e a expectativa é que só retorne para Brasília no dia 5 de janeiro.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não acompanha o presidente, que veio à capital com a filha Laura, entre outros parentes. Jair Bolsonaro afirmou que ela não viajaria porque seria submetida a uma cirurgia, sem detalhar o procedimento. Na sexta-feira, a própria primeira-dama falou com jornalistas e disse que o procedimento "não é grave".