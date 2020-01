Bolsonaro visita Taj Mahal ao lado de filha e enteada

Aproveitando a viagem para a Índia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu uma passadinha na cidade de Agra para conhecer o Taj Mahal, considerado uma das sete maravilhas do mundo.

Ao lado da filha Laura, de nove anos, e da enteada Letícia Firmo, de 17, o presidente aproveitou para conhecer um dos principais pontos turísticos do país asiático.

Antes de embargar para Agra, ainda em Deli, Bolsonaro deu uma coletiva onde disse que o mais importante para o andamento da reforma administrativa, que deve ser encaminhada ao Congresso em fevereiro, “é a guerra de informação”.

“O mais importante é a guerra da informação. É mostrar que as reformas propostas são para quem entrar no serviço público daqui para a frente”, disse. Segundo ele, isso evita que "usem uma informação daqui para frente e peguem todo mundo, e cause ruídos”, defendeu.