Bombas e tiros: moradores do Nordeste de Amaralina denunciam violência policial

O que era para ser um final de festa tranquilo para as pessoas do Nordeste de Amaralina se transformou em um cenário de terror na noite do último domingo (28). Segundo moradores, por volta das 22h30, quando o som do Festival Nordeste Day já tinha se encerrado no fim de linha do bairro, a polícia dispersou a multidão que ainda estava no largo com tiros para o alto, bombas de gás lacrimogêneo e sprays de pimenta.

No momento que os disparos começaram, houve correria. Confusos, os moradores tentaram se proteger de todo o jeito possível, como conta Samuel Andrade, 47 anos. "Foi gente correndo para todo lado, crianças e idosos assustados. Deu pouco depois das 22h, com o som desligado e sem qualquer paredão, e eles começaram a querer expulsar as pessoas do largo de uma forma à bala. Realmente, estragou tudo", relata ele.

Debliuma Santos, 45, que também mora no fim de linha do bairro, viu tudo da janela de casa, de onde ela acompanhou a festa. Ela diz ter visto muitos disparos por parte da polícia. "Eu não estava na festa, mas de casa deu pra ver tudo. Foi muito tiro mesmo, uma confusão grande e todo mundo que estava tranquilo precisou correr para não se machucar. E não teve só isso, jogaram bomba também", aponta ela.

Em imagens feitas pelos moradores e enviadas à reportagem, é possível ver policiais agindo com violência, jogando bombas e gerando confusão no local. No entanto, comerciantes que trabalhavam na festa afirmam que algumas atitudes mais duras dos agentes não foram registradas.

Um comerciante, que prefere não se identificar, afirma policiais invadiram o seu estabelecimento e agrediram um de seus clientes. "Depois de ouvir tiros, ver que estavam jogando bomba e levantando tudo lá fora, um policial entrou, bateu no peito de um cliente meu, que é pai de família e estava sossegado, e ainda ofendeu ele e todos com xingamentos. Uma situação que estragou a festa. Foi tudo lindo e sem violência até eles armarem isso", denuncia.





Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi agir para desobstruir a via quando notou uma aglomeração de pessoas e muitos veículos com som tipo paredão no fim de linha, depois do fim do evento Nordeste Day. Os policiais pediram que os sons fossem desligados e foram atendidos, diz a PM, mas posteriormente notaram novamente os equipamentos acionados, "pertubando o sossego público".

"As equipes da PM se dirigiram aos proprietários e foram desacatados. Eles insuflaram a multidão contra a guarnição e garrafas de vidro foram atiradas contra os militares, sendo necessário o uso de agentes químicos para preservar a integridade física de todos, inclusive dos próprios policiais", diz a nota.

Os policiais dispersaram a multidão e depois foram acionados para socorrer um homem que estava ferido com escoriações por conta de estilhaços. Ele foi levado ao HGE. A PM diz ainda que não houve disparo de arma de fogo na ação.