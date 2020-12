Bombeiro armado agride homem no Distrito Federal; assista

Um sargento do corpo de Bombeiros foi filmado armado e agredindo um homme negro na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. Guilherme Marques Filho está usando uma camisa em homenagem ao presidene Jair Bolsonaro (sem partido).

Nas imagens, divulgadas pelo Metrópoles, Marques aparece empunhando uma arma e avançando na direção do programador Jair Aksin Reis, de 25 anos. O bombeiro diz que foi atingido por um tapa dado por Reis. Ele então dá dois tapas no programador, dizendo que foi agredido antes.

Reis diz que foi agredido por impedir o bombeiro de assediar uma mulher no metrô. Ele prestou depoimento na 12ª Delegacia de Polícia Civil dizendo que viu o comportamento do bombeiro ao passar a mão nas costas de uma muloher e rido. O jovem diz que reclamou do bombeiro, que sacou a arma - nesse momento, fiscais da estação apartaram a situação.

Quando saiu da estação, o programador diz que o bombeiro o esperava escondido. Ele então correu para a loja, onde as câmeras de segurança registram a agressão.

Segundo a secretaria de Segurança do DF, imagens de câmeras do metrô e depoimentos de testemunhas serão analisados no caso.

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que "manifesta-se contrário a qualquer forma de agressão e violência". A corporação acrescentou que "adotará todos os procedimentos legais necessários e obrigatórios à apuração dos fatos".