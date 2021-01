Bombeiro com sinais de embriaguez é preso por atropelar e matar ciclista no Rio

Um capitão do Corpo de Bombeiros foi preso nesta segunda-feira (11) no Rio de Janeiro acusado de atropelar e matar um taxista aposentando enquanto este pedalava no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade. Segundo relatos, João Maurício Correia Passos estava embriagado quando dirigia a HB20 que atingiu Cláudio Leite da Silva, 57 anos.

Segundo a revista Época, o atropelamento aconteceu às 5h40 e foi flagrado por câmeras de segurança da região. Cláudio pedalava na pista próxima aos prédios. Ele morreu na hora.

Outras câmeras flagraram o capitão bebendo em um posto de gasolina perto de onde aconteceu o atropelamento. João Maurício foi filmado comprando cerveja na loja de conveniência. Também aparece com dificuldades para caminhar e entrar no carro.

Outra imagem, gravada por celular, mostra o capitão dançando enquanto equilibrava uma garrafa de vodka e uma de uísque, além de um copo. A gravação é de por volta das 4h30 e mostra que ele estava bastante alterado. O carro aparece atrás nas imagens.

Testemunhas contaram que além dos claros sinais de embriaguez, quando o capitão atropelou Cláudio ele tinha quatro garrafas de bebida no carro.

Depois de bater no meio fio, ele saiu do carro e fugiu a pé para a casa de um amigo a cerca de 1 km do local do atropelamento. Ele foi preso depois.

O Corpo de Bombeiros diz que foi a Corregedoria Interna e a Inteligência da corporação que prenderam o capitão. Diz que um procedimento interno vai apurar o ocorrido. "É importante reforçar que a instituição não compactua com nenhum ato ilícito ou que vá de encontro com a ética, a moral e os bons costumes", diz o texto.