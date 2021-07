Bombeiros apagam incêndio em vegetação de Luís Eduardo Magalhães

Bombeiros militares debelaram um incêndio que atingiu uma área de vegetação no bairro Tropical Ville, em Luís Eduardo Magalhães, no início da noite deste sábado (10). É o segundo caso do tipo registrado na localidade em menos de 24h.

Dessa vez, as chamas ameaçaram avançar em direção a casas e galpões, mas o fogo foi controlado pelos bombeiros antes de causar maiores prejuízos. Ninguém ficou ferido.

Ainda no local, uma linha de fogo também atingiu as margens da BR-242. No entanto, o trabalho da guarnição de serviço conseguiu impedir o avanço da queimada.