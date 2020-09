Um homem desapareceu após mergulhar no Dique do Tororó neste domingo (13). Mergulhadores do 13° Grupamento de Bombeiros Militar (13°GBM/Gmar) estão buscando o homem.

Para auxiliar nas buscas, uma embarcação está sendo utilizada pelos bombeiros. Não há informações sobre a identidade da vítima.