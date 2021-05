Bombeiros civis protestam pedindo prioridade na vacinação em Salvador

Uma manifestação feita por representantes da categoria de bombeiros civis deixou o trânsito lento na região do Iguatemi durante o início da tarde desta sexta-feira (21). Os profissionais estavam reinvindicando a vacinação dos bombeiros civis contra a covid-19.

"Conseguimos enviar para a Secretaria de Saúde duas listas com nomes de profissionais que atuam com carteira assinada, mas os que atuam em eventos — que não tiveram nenhum tipo de auxílio por parte do município — solicitaram a sua inclusão na lista e no pedido de alguma ajuda emergencial", explicou Marcos Santos, presidente do sindicato da categoria.

Segundo a Transalvador, o protesto começou por volta das 11h e terminou por volta das 13h30. A manifestação travou duas faixas da Avenida ACM, com o trânsito fluindo pela pista que estava liberada, mas acabou sendo gerado um congestionamento moderado na região, por conta do horário de movimento na via.

Para a inclusão dos bombeiros civis no grupo prioritário de vacinação é necessário uma determinação do Ministério da Saúde. Vale lembrar que os bombeiros militares já estão incluídos na prioridade, dentro da categoria das forças de segurança.