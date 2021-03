Bombeiros combatem incêndio em clínica em Ondina

Um incêndio atingiu um imóvel no bairro de Ondina, em Salvador, no início da tarde deste domingo (7). De acordo com moradores da região, no local funciona a clínica Ápice, especializada em saúde mental.

A informação foi confimada pela assessoria do Corpo de Bombeiros. "A guarnição já está realizando o rescaldo na clínica Ápice. Não há feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas", informou, antes de confirmar que as chamas foram controladas no início da tarde.

Ainda não há informações sobre o tamanho, nem as causas do fogo, que só serão definidas após perícia. Não há informações de feridos.