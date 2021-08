Bombeiros combatem incêndios florestais no Norte e no Oeste da Bahia

Homens do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia trabalham, neste domingo (29), em Campo Alegre de Lourdes, no norte do estado. Na região do distrito de Peixe, os militares contam com apoio de alguns brigadistas locais e de municípios vizinhos.

Além disso, os bombeiros estão no último dia de monitoramento em Pilão Arcado, onde atuaram nos últimos dias. Neste sábado (28), o combate ao fogo foi em Morpará, na região Oeste, onde realizam avaliação com a utilização de drones e iniciaram o combate evitando que as chamas atingissem uma propriedade rural.

Segundo os bombeiros, o monitoramento e combate a pequenos focos é feito com aviões modelo Air Tractors em Campo Alegre de Lourdes e no distrito de Peixe. Por terra, os militares utilizam equipamentos como pás, foices e enxadas, além de mochilas costais. Aceiros, que são faixas onde a vegetação é eliminada, estão sendo feitos para evitar que o fogo se alastre.