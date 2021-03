Bombeiros controlam incêndio florestal em Aldeia Velha, no sul da BA

Após cerca de 12 dias, o incêndio em Aldeia Velha, Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. De acordo com a corporação, o fogo está controlado e os bombeiros estão atuando em dois pontos distintos no terreno.



As equipes estão fazendo o trabalho de rescaldo, eliminando as turfas existentes no local realizando escavação de valas para impedir o avanço do incêndio subterrâneo.



De acordo com os Bombeiros, essa é uma fase minuciosa e técnica. Segundo o Governo do Estado, a ação está acontecendo de forma integrada em um comando unificado envolvendo representantes de vários órgãos como Funai, Ibama, PrevFogo, Inema, Sema, PM com helicóptero do GRAER e Prefeitura de Porto Seguro.



A área de Mata Atlântica atingida pertencente à Reserva Florestal da Aldeia Velha. O fogo consumiu ao menos 200 hectares de uma área total de 2.100 - pouco menos de 10% do total.