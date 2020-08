Bombeiros encontram corpo de francês que se perdeu em trilha do Capão

Corpo do francês foi resgatado por bombeiros no Riachinho, Capão

(Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros da Bahia encontrou, nesta segunda-feira (24), o corpo de um francês que estava desaparecido desde o sábado (22), após se perder em uma trilha no Capão, na cidade de Palmeiras, na Chapada Diamantina, uma das principais regiões turísticas da Bahia. O homem foi encontrado morto na trilha do Riachinho e teria se afogado em um poço da trilha, que estava fechada para visitação por causa da pandemia.



Ele foi identificado como Etienne François Philippe, tinha 27 anos e estava com sua mulher, também francesa. Ela foi encontrada na trilha ainda no sábado (22) com sérios ferimentos e fraturas e foi encaminhada no mesmo dia para o Hospital Regional da Chapada. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela já passou por uma cirurgia e talvez precise de uma cirurgia neurológica, por conta de um coágulo na cabeça. Ela não conseguiu ser identificada pela reportagem.



Segundo o capitão Murilo Rocha, que participou da operação de resgate, o casal foi até a entrada da trilha do Riachinho com uma pessoa da comunidade local que os levou. Como essa pessoa percebeu a demora dos dois voltarem, ele acionou o monitor responsável pela trilha, que foi procurar o casal.

“Ele viu a francesa em determinado ponto, deitada no chão. Como a viu à distância, achava que ela estava normal. Ao se aproximar dela, viu que ela não estava respondendo, que estava bastante ferida, com algumas lesões. Ela não sabia dizer do marido, não lembrava o que tinha acontecido com ele”, relata o capitão.

No domingo (23), os bombeiros foram acionados para fazer a busca pelo marido. A suspeita era de que ele tivesse caído e se afogado em um poço da trilha. Contudo, como tinham alguns pontos inacessíveis que tornavam o resgate complicado, a equipe não o encontrou num primeiro momento. Na segunda-feira, o corpo de Etienne boiou naquele mesmo local e os bombeiros voltaram para fazer a retirada, utilizando técnicas de rappel.

“Por uma busca preliminar no poço, a gente não o encontrou e, como ele tem alguns pontos inacessíveis, em que a água adentra uma pedra, ficou complicado fazer a busca. Na segunda de manhã, voltamos para fazer a operação de retirada do corpo. Como o cenário se desenhou, ele deve ter caído e se afogou. A queda foi de aproximadamente de 10 a 12 metros de altura, bem complicada de alguém conseguir sobreviver” narra o capitão.



As informações do camping onde o casal estava hospedado são de que eles estavam na região há cinco ou seis meses. Os franceses atravessaram o Oceano Atlântico de barco, atracaram em João Pessoa, na Paraíba, e depois vieram para a Chapada Diamantina.

O corpo de Etienne foi encontrado pelas equipes do 11° Grupamento de Bombeiros Militar (11°GBM/Itaberaba) e do 2° SGBM/Lençóis e foi entregue à Polícia Civil para procedimentos legais. Guias da Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACVVC) também participaram da operação de busca e resgate.

