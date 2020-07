Bombeiros encontram corpos de criança e adolescente no Rio Paraguaçu

Os corpos de um adolescente e uma criança foram encontrados por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (4), Rio Paraguaçu, na altura de Cabaceiras do Paraguaçu, no recôncavo da Bahia. Segundo a corporação, os corpos podem ser das vítimas do naufrágio em Cabeceiras do Paraguaçu, na quinta-feira (2).

As vítimas ainda não foram identificados. Ao todo, seis pessoas estavam no barco na hora do acidente e apenas uma foi resgatada com vida até agora, o pescador Paulo Roberto, que é avô de três crianças e pai de outra vítima.

As crianças desaparecidas têm idade de 3 a 11 anos. O adulto é um amigo da família de cerca de 50 anos, segundo relatos de familiares.

Crianças desaparecidas após acidente com embarcação

(Foto: Reprodução)

Em nota, a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) informou que os corpos foram encontrados boiando às margens do rio, nas proximidades da Fazenda Haras do Belo Vale. As buscas continuam e estão sendo realizadas pelas equipes da Marinha do Brasil, das equipes do 13º Grupamento Marítimo de Bombeiros Militar (GMAR) e de familiares e pescadores locais voluntários.

Segundo a Marinha, um inquérito será instaurado para investigar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo nuafrágio.

(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

'Castigo grande'

A matriarca passou a noite em claro. Na quinta-feira (2), uma canoa virou e parte de sua família – uma neta e três bisnetos –, e um pescador desapareceram nas águas do Rio Paraguaçu, na altura de Cabaceiras do Paraguaçu, cidade do recôncavo da Bahia.

Anatália Mota Santos, 71 anos, ficou a madrugada desta sexta-feira (3) inteira de joelhos dobrados, em oração, pedindo o fim da angústia. Apesar de tanta experiência e fé, ela já não tem mais esperança de encontrar alguém vivo.