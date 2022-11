Bombeiros estimam entre 30 e 50 desaparecidos em deslizamento na BR-376 no Paraná

Ao menos 30 pessoas estão desaparecidas após o deslizamento na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, nesta quarta-feira (30). Duas pessoas foram encontradas mortas. As informações são do g1.

De acordo com os bombeiros, ao menos 16 carros foram arrastados pela lama. Ainda não é possível precisar o número exato de vítimas devido à dificuldade para saber quantas pessoas estavam no interior de cada veículo.

"Por isso estamos trabalhando com a hipótese de termos de 30 a 50 [vítimas]. Então, essa é a maior dificuldade: saber quantas pessoas estavam no interior do veículo", afirmou o comandante coronel Vasco.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Arteris, concessionária da via, atuam nas buscas no local desde o dia do deslizamento.

Os bombeiros afirmaram que, pela característica do acidente, não terão dificuldade de identificar as vítimas após encontrá-las.

A polícia está trabalhando com uma câmera termal que identifica calor para poder identificar sobreviventes. Um drone deve fazer parte das buscas quando houver condições climáticas.

O Corpo de Bombeiros informou ao portal que identificou nesta terça-feira (29) outros dez pontos de pequenos deslizamentos que, segundo a corporação, podem gerar uma situação de risco.

Na segunda-feira, houve dois deslizamentos no mesmo ponto. O primeiro aconteceu às 15h30 de segunda, quando um talude cedeu no trecho de serra e uma das pistas foi interditada. Desde então, o trânsito estava fluindo por pista única.

Às 19h30 de segunda, houve o segundo deslizamento, quando carros foram atingidos e os dois sentidos da rodovia foram interditados.