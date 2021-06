Bombeiros notificam fábrica clandestina de fogos em Alagoinhas

Uma fábrica de fogos clandestina foi notificada, nesta quinta-feira (17), pelo 19° Grupamento de Bombeiros Militar em Alagoinhas. A equipe do Setor de Atividades Técnicas (SAT) da corporação orientou os proprietários sobre a necessidade da regularização e como fazer.

"Eles não tinham noção do perigo que corriam com a edificação em desacordo com a legislação do CBMBA. Orientamos e já iniciaram o processo técnico para regularização. Enquanto isso, como medida compensatória já providenciaram os extintores de incêndio que são equipamentos fundamentais para a prevenção e combate a incêndios", disse a aspirante BM Thalita D’ Almeida.

O Corpo de Bombeiros da Bahia segue com vistorias intensificadas por conta dos festejos juninos. Ainda em Alagoinhas, seis revendas de fogos também foram fiscalizadas e notificadas. Elas estavam sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

"Soltar fogos é tradição da nossa região,mas precisamos lembrar que estamos em pandemia e os fogos soltam fumaça, o que pode agravar as condições de quem está se recuperando da Covid. Por isso, pedimos que a população evite os fogos", completou a aspirante BM Thalita.